Елизавета II лишится личных самолётов

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В Грецию до 22 марта могут въезжать до 500 россиян в неделю, если у них есть отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщило правительство страны.

Это постановление было принято ещё в сентябре прошлого года и с тех пор неоднократно продлевалось. При этом условия оставались прежними, сообщает РИА Новости. В частности, граждане России смогут въехать на...