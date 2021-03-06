Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолётов. Её высочество будет пользоваться бортом премьер-министра. Это связано с сокращением военных расходов страны.
Самолёты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС, и королева впервые за время правления окажется без персонального самолёта, — сообщило издание Mail Online.
Такое решение было принято из-за сокращения оборонных расходов. Королевскую семью обслуживают четыре региональных самолёта BAE-146. При этом вертолётом AW-109 королева продолжит пользоваться.
Как писал NEWS.ru, повара Елизаветы II поделились рецептом любимых блинов королевы. В нём есть одна хитрость.
Процесс приготовления блюда опубликовали на странице Twitter королевской семьи, приурочив к Международному дню блина. Россиянам он тоже пригодится, ведь скоро начнётся Масленица, и можно попробовать «королевские» блины в собственном исполнении. Бонусом появился совет по способам подачи блинов. Персонал королевы посоветовал уложить на тарелку с десертом лимоны и посыпать всё сахаром.
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