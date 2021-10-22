Елизавета II будет отдыхать после первой за восемь лет ночи в больнице

Королева Великобритании Елизавета II будет отдыхать и заниматься несложными делами после первой за несколько лет ночи, проведённой в больнице. О причинах, из-за которых королева обратилась к врачам, не сообщалось, но о коронавирусе речь не идёт, пишет Daily Mirror.

В последний раз королева провела ночь в больнице в 2013 году, когда страдала от симптомов гастроэнтерита. За последние 40 лет Елизавета II была в больницах всего пять раз.

Состояние здоровья королевы в последнее время вызывает опасения медиков. Из-за этого Елизавета II недавно отменила поездку в Северную Ирландию, к которой давно готовилась. А неделей ранее королева появилась на публике с тростью в руках, окружающие обратили внимание, что она крепко опирается на неё. Королева не выходила на люди с тростью с 2003 года, когда проходила реабилитацию после операции на ногу.

Елизавета II родилась в 1926 году в династии Виндзоров, её полное имя — Елизавета Александра Мэри Виндзор. На престол она взошла в 1952 году. Королева получила хорошее домашнее образование. В 1947 году английская королева вышла замуж за своего дальнего родственника принца Филиппа Маунтбеттена, который стал единственным супругом в её жизни.