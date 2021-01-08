Электричество пропало у половины жителей Абхазии

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Половина Абхазии осталась без электричества из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с РФ до Сухума. Об этом сообщили в РУП «Черноморэнерго».

С начала нового года в стране выросло число пожаров. В Галском районе стихия охватила сразу девять сёл, в Гагре лесной пожар вызвал камнепад, заваливший федеральную трассу. Позже в МЧС Абхазии заявили, что ситуация с сильными пожарами в стране стабилизировалась, угрозы населённым пунктам больше нет. Однако в ночь на 8 января в Гагре огонь приблизился к жилым домам на расстояние 100-150 метров. Пожар всё еще не локализовали.

В связи с этим абхазским энергетикам пришлось отключить воздушную линию электропередач «Псоу 220». Электричества лишились жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. В устранении аварии принимают участие все соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», передаёт РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания взял ситуацию с тушением участившихся лесных пожаров под личный контроль.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России приняло постановление, обязывающее граждан страны сообщать органам власти о замеченных в лесах кучах мусора и поджогах. Оно заработало с 1 января 2021 года.