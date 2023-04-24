Москва обзаводится все новыми партнерами, в том время как у Вашингтона прибавляются лишь ненавистники, высказал мнение итальянский аналитик Аугусто Гранди в статье для издания Electo Magazine. «ПолитРоссия» отмечает, что таким образом эксперт прокомментировал недавнее заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что весь мир ненавидит США.
Турецкий министр на встрече с молодежью ранее также отметил, что США продолжают разрушать свою репутацию, а Европу и вовсе назвал американской пешкой.
Как пишет Гранди, антиамериканские заявления министра из страны — члена НАТО играют на руку России, которая, вопреки утверждениям большинства западных СМИ о ее мировой изоляции, только укрепляет связи со странами Дальнего Востока, Латинской Америки и увеличивает свое присутствие в Африке.
В то же время, как подчеркивает аналитик, именно антиамериканские настроения становятся общемировым трендом. В качестве примера он привел Мексику, которая бойкотирует заседания Организации американских государств во время председательства в ней США.
Возможно, не весь мир, но приспешники и их хозяева должны начать беспокоиться, — предупреждает эксперт из Италии.
Ранее Сулейман Сойлу предложил послу США в Анкаре Джеффу Флейку убрать «свои грязные руки» от Турции, имея в виду активные контакты дипломата с представителями турецкой оппозиции в преддверии президентских выборов.