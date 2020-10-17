Экзитпол: на выборах президента Боливии лидирует сторонник Моралеса

https://static.news.ru/photo/5adc1da0-11d0-11eb-9872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nestor Alexis Gomez/Global Look Press

Бывший министр экономики Боливии Луис Арсе является лидером президентских выборов в стране. Об этом стало известно из данных экзитпола.

Согласно информации, приведённой телеканалом Unitel, Арсе, являющийся сторонником бывшего боливийского лидера Эво Моралеса, набрал на выборах 52,4% голосов. Его основной конкурент Карлос Меса, который уже занимал пост главы южноамериканского государства с 2003 по 2005 год, получил поддержку со стороны 31,5% участников голосования.

Президентские, а также парламентские выборы в Боливии состоялись 18 октября. Помимо нового национального лидера, граждане страны также выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

На пост президента претендовало пятеро кандидатов, однако, как и ожидали эксперты, основная борьба развернулась между Арсе и Месой. Согласно боливийскому законодательству, победа кандидата в первом туре возможна в том случае, если он набирает более 50% процентов голосов. Таким образом, если данные экзитпола верны, Арсе стал новым лидером Боливии. Вместе с ним пост вице-президента должен занять Давид Чокеуанка.

С победой Луиса Арсе уже поздравила исполняющая обязанности президента страны Жанин Аньес.

Пока мы ещё не получили официальной информации, но, судя по имеющимся данным, господин Арсе и господин Чокеуанка одержали победу на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их руководить, помня о Боливии и о демократии, — написала Аньес в Twitter.

Вместе с тем на 08:00 по московскому времени (01:00 по местному времени) было обработано 6,3% протоколов. Из них следовало, что 49,5% избирателей отдали голоса за Месу, а вот Арсе поддержало 33,24% граждан. Сам Карлос Меса пока воздерживается от комментариев.

Предыдущие президентские выборы состоялись в октябре 2019 года, победителем стал действовавший на тот момент глава государства Эво Моралес. Однако он был обвинён в фальсификации результатов голосования, в стране вспыхнули протесты. В итоге Моралес был вынужден подать в отставку и покинуть страну. До проведения новых выборов и.о. президента стала второй вице-спикер верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес. Как сообщал NEWS.ru, прокуратура Боливии обвинила Моралеса в терроризме и в пособничестве террористам.