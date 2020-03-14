Власти Эквадора сообщили о первой смерти от коронавируса. Это 71-летняя пациентка, которая находилась на излечении с 29 февраля.
Причиной смерти женщины стала дыхательная недостаточность, которую спровоцировало заболевание. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо,
Правительство выразило соболезнования семье погибшей.
В Эквадоре на сегодня инфицированы 23 человека. Страна ввела режим ЧС в связи с пандемией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Эквадоре 177 человек находятся под наблюдением врачей из-за взаимодействия с человеком, который стал первым инфицированным COVID-19 в стране пациентом. По состоянию на 3 марта в стране было зарегистрировано семь заболевших.
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