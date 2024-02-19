Эквадор отказался отправлять оружие на Украину Глава МИД: Эквадор не будет отправлять оружие Украине как участнице конфликта

Фото: МО Украины

Эквадор не будет отправлять вооружение Украине как участвующей в конфликте стране, заявила министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента, которое транслировалась на ее странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Дипломат уточнила, что государство выступает за «мирное решение».

Президент [Даниэль] Нобоа дал четкое указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте, — подчеркнула глава ведомства.

В начале января Даниэль Нобоа рассказал, что планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. По его словам, обмен планировалось провести до конца месяца. Однако позднее посол России в республике Владимир Спринчан уведомил, что власти страны отменили решение о передаче советской техники Соединенным Штатам Америки.

Спринчан пояснил, что президент Эквадора таким образом в очередной обозначил свою миротворческую позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Дипломат добавил, что отправка российской техники в США станет «вкладом в конфликт одной стороны», что нарушает утверждения главы государства о нейтралитете республики в отношении Киева и Москвы.