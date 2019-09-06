https://static.news.ru/photo/fc7f1a84-d245-11e9-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минувшим летом смертность во Франции выросла на 9,1%. Умерло на 1465 человек больше по сравнению со средними показателями.

Такие данные приводит министр здравоохранения страны Аньес Бюзен. Он связывает их с аномальной жарой, случившейся в июне–июле. Так, в одном из районов страны 28 июня столбик термометра поднялся до 46 градусов по Цельсию.

Как ранее писал News.ru, аномальная жара во Франции негативно отразилась на виноградниках. Впрочем, эксперты считают, что дефицита французских вин на рынке опасаться не стоит.