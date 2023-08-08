Экспортеры объяснили, как взрыв в порту Турции скажется на поставках зерна Союз экспортеров: взрыв в порту Турции не скажется на поставках зерна из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв в турецком порту Дериндже не должен сказаться на экспорте зерна из России, заявил в беседе с «Интерфаксом» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он также добавил, что происшествие не повлияет и на продовольственную безопасность Турции.

Любая авария — это, конечно, трагедия. Но если кратко, то никакого влияния на поставки российского зерна в Турцию не будет. Вряд ли это происшествие повлияет и на продовольственную безопасность Турции, на ее обеспечение пшеницей и другими зерновыми культурами, — сказал глава Союза экспортеров.

Он отметил, что Турецкий совет по зерну имеет разветвленную сеть терминалов и элеваторов по всей стране. Также Зернин подчеркнул, что в Турции есть множество частных терминалов и мельниц, которые при необходимости смогут направить экспортные объемы муки на внутреннее потребление.

Мощный взрыв в районе турецкого порта Дериндже прогремел в понедельник, 7 августа. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в том числе врачи. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта к вопросам обеспечения безопасности.

По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции утверждают, что пришвартованные в порту корабли не были повреждены в результате взрыва. В ведомстве считают, что причиной происшествия стало «взаимодействие химических веществ» в силосной цистерне.