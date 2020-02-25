Введённые Россией ограничения на вывоз нефтепродуктов стали причиной снижения экспорта Белоруссии в 2019 году.
Министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщил, что поставки «грязной» нефти из РФ привели к сокращению экспорта связанных с этой сферой белорусских товаров на $2 млрд 55 млн,
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск сохраняет приверженность Москве, в то же время укрепляя отношения на евро-атлантическом векторе.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности российской стороны компенсировать порядка $300 млн выпадающих от налогового манёвра доходов Белоруссии, писал NEWS.ru.
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