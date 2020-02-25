https://static.news.ru/photo/52916808-57a9-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Введённые Россией ограничения на вывоз нефтепродуктов стали причиной снижения экспорта Белоруссии в 2019 году.

Министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщил, что поставки «грязной» нефти из РФ привели к сокращению экспорта связанных с этой сферой белорусских товаров на $2 млрд 55 млн, передаёт БелТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск сохраняет приверженность Москве, в то же время укрепляя отношения на евро-атлантическом векторе.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности российской стороны компенсировать порядка $300 млн выпадающих от налогового манёвра доходов Белоруссии, писал NEWS.ru.