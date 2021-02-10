Эксперты ВОЗ заявили о появлении коронавируса ещё до декабря 2019 года

https://static.news.ru/photo/a49d3c72-6c29-11eb-ab0c-96000091f725_660.jpg Фото: Dipendra Dhungana/Keystone Press Agency

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что случаи заражения коронавирусом имели место быть ещё до декабря 2019 года, как они появились в Ухани. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы специалистов.

Медики допустили, что ещё за два месяца до официального начала заболевания около 90 человек были госпитализированы с симптомами COVID-19 в центральном Китае, пишет Wall Street Journal. Для того чтобы это подтвердить, представители ВОЗ запросили у китайских властей разрешения провести дополнительные анализы.

Детали предварительных выводов эксперты не приводят. Но настаивают на необходимости дальнейших исследований.

О первых случаях заболевания коронавирусом стало известно в декабре 2019 года. Очагом распространения инфекции стал продуктовый рынок в Ухани. В марте 2020 года ВОЗ признала заболевание пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из России и США провели исследования, посвящённые вопросам возникновения новых коронавирусов, и пришли к выводу, что для борьбы с опасными для человека вирусами важно повысить уровень биоветеринарного и санитарного контроля за рынками.