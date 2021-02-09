Эксперты ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог передаться человеку

https://static.news.ru/photo/9e623284-6ac8-11eb-b62b-96000091f725_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые провели исследование в китайском городе Ухань, изучили четыре версии передачи коронавируса к человеку, рассказал глава группы экспертов Питер Бен Эмбарек на конференции в китайском городе.

Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку <...>. Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, <...> чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией, — рассказал он.

По его словам, специалисты провели тщательное изучение всех вариантов. Они выяснили, что наиболее вероятным был сценарий передачи вируса через промежуточный носитель. Именно её эксперты ВОЗ планируют изучать в дальнейшем.

Кроме того, крайне вероятна передача вируса через поверхность замороженных продуктов. В результате специалисты рассматривают возможность транспортировки COVID-19 издалека.

Версия с передачей заболевания от летучих мышей стала третьей по вероятности. Лабораторную утечку учёные считают маловероятной.

Трансляция конференции ведётся в социальных сетях ВОЗ.

При этом представители ВОЗ заявили о невозможности установить, как COVID-19 попал на рыбный рынок в Ухани. По словам китайских вирусологов, у международной организации также отсутствуют данные о наличии инфекции в мегаполисе до декабря 2019 года. Также учёные не нашли COVID-19 в дикой природе Поднебесной.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что источник распространения нового коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае. При этом 7 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ обнаружили в Ухани некоторые «важные улики». касающиеся происхождения коронавируса, писал NEWS.ru.