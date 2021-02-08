Эксперты ВОЗ раскроют результат проверки в Ухани 9 февраля

https://static.news.ru/photo/f6ed8558-834b-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучали в китайском городе Ухань происхождение коронавируса, готовы рассказать об итогах свой работы 9 февраля.

Они поделятся своими выводами в ходе пресс-конференции, сообщили в ВОЗ.

Международная команда, работающая над выяснением происхождения вируса COVID-19, завершает своё четырёхнедельное пребывание в Ухани, в Китае, и вместе со своими китайскими коллегами примет участие в пресс-конференции, — отмечается в сообщении.

Мероприятие состоится 9 февраля в 11:00 по московскому времени. Эксперты будут отвечать на вопросы в Ухани, однако трансляция конференции пройдёт в социальных сетях ВОЗ, передаёт РИА Новости.

Представители организации прибыли в Китай 14 января для выяснения причин возникновения пандемии коронавируса. При этом им пришлось пройти 14-дневный карантин, который закончился 29 января.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что источник распространения нового коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае. При этом 7 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ обнаружили в Ухани некоторые «важные улики». касающиеся происхождения коронавируса, писал NEWS.ru.