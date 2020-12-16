Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для выяснения происхождения COVID-19

https://static.news.ru/photo/6fa693d2-3fa2-11eb-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует направить в Китай международную группу экспертов, чтобы выяснить, откуда появился COVID-19.

Мы можем подтвердить, что члены международной группы планируют направиться в Китай в январе, — сообщил представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.

По его словам, в экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, учёные и чиновники из КНР, которые в последние месяцы всё увереннее отрицают вину своей страны в распространении инфекции, заявили, что коронавирус впервые появился не в Китае.

Ранее ВОЗ сообщила, что количество выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 млн, что стало наивысшим показателем с момента вспышки инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.