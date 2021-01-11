Эксперты ВОЗ не исключают возникновения COVID-19 за пределами Китая

https://static.news.ru/photo/68a638f4-5400-11eb-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты ВОЗ не исключают возникновение COVID-19 за пределами КНР. Однако представители Всемирной организации здравоохранения добавили, что поиск очага инфекции всё же лучше начать в китайском мегаполисе Ухань, откуда и пришли первые сообщения о новом вирусе.

На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Ухани, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это — что нас просили делать. Но мы должны начать с Ухани, где впервые узнали об этой ситуации, — рассказала представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс в эфире телеканала CGTN.

ВОЗ также приветствует сообщение властей КНР о визите в страну экспертов ведомства, заявил президент организации Тедрос Гебреисус. В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за появления нового штамма коронавируса многие страны ужесточили требования к въезжающим туристам. С 11 января все приезжающие в Англию должны будут иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. В настоящее время власти России приостановили авиасообщение с Великобританией до 13 января 2021 года. Аналогичные требования ввела и Южная Корея.