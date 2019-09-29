https://static.news.ru/photo/34281630-e2c1-11e9-85f7-fa163e074e61_660.jpg

Эксперты раскрыли загадку армянской девушки, плачущей «кристаллами» вместо слёз. Как показала экспертиза, выпадающие из глаз Сатеник Каразян камни оказались промышленным стеклом.

Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория, — заявила геммолог Ольга Радионова.

По словам специалиста, на это указывают плотность и изломы элементов. Ранее врачи не смогли поставить ей диагноз, а некоторые окрестили девушку шарлатанкой. Данным случаем заинтересовался Минздрав страны. Ведомство планирует собрать консилиум медиков, на котором будут определяться с дальнейшей программой лечения девушки.

Ране врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила необычное состояние девушки признаком воспалительного процесса. По её словам, в слезе есть белки, жиры и соли, которые могут при повышенной концентрации вызывать ускоренную кристаллизацию, писал News.ru.