Эксперты РФ проведут инспекцию аэропорта Хургады

https://static.news.ru/photo/ea5819fc-5032-11eb-82de-fa163e074e61_660.jpg Фото: hurghada-airport.co.uk

В конце января российские эксперты по авиационной безопасности проведут очередную проверку в аэропорту египетского курортного города Хургада. Об этом заявили представители аэоропорта.

Аэропорт Хургады готов принять делегацию российских экспертов по авиационной безопасности, они проверят процедуры обеспечения безопасности в воздушной гавани в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения, — цитирует сообщение газета al-Masry al-Youm.

В ходе визита экспертам предстоит провести проверку на всех стадиях — от входа пассажиров в здание аэропорта до посадки в самолёт. Кроме того, они оценят работу персонала воздушных гаваней и снабжение самолётов продуктами на время полёта.

Российские эксперты в последний раз проводили инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в январе 2020 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу лайнер «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами крушения стали 224 человека. В ФСБ произошедшее квалифицировали как теракт.

Как писал NEWS.ru ранее, в диппредставительстве Египта сообщили, что граждане России, прилетающие в страну, не обязаны проходить карантин. В посольстве уточнили, что все прибывающие в аэропорт Каира должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Тех, кто не предоставит справку о тестировании на COVID, обяжут сдать анализы в аэропорту и подождать результата около четырёх часов.