https://static.news.ru/photo/ca089fde-3146-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани привело к расколу среди сирийских властей. По мнению политологов, это может расширить российские возможности в регионе.

Эксперты, чьи слова приводит Fox News, отмечают, что, по слухам, Сулеймани имел большое влияние на сирийского лидера Башара Асада. Утверждается, что именно благодаря генералу Дамаск получал оружие и военную поддержку от Ирана.

Один из политологов, бывший сирийский дипломат Басам Барабанди, назвал главной целью Сулеймани уход американских военных из Сирии. По его словам, военачальник занимался постепенным усилением влияния среди сирийского руководства и, как говорят, добился в этом больших успехов.

По мнению экспертов, сам Башар Асад также сильно подвержен влиянию Ирана. Политологи утверждают, что его окружение разделилось на пророссийский и проиранский лагеря.

Хорошо известно, что Россия хочет прекратить войну, но знает, что имидж Асада не может быть возрождён, — сказал источник, выступивший на условиях анонимности.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как писал NEWS.ru, власти Ирана решили отложить похороны убитого американцами генерала Касема Сулеймани, запланированные на 7 января. Причина в огромном числе людей, желающих с ним проститься.