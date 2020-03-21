https://static.news.ru/photo/d31d7a8a-6c2f-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Пандемия коронавируса приведёт к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы. К таким выводам пришли мировые эксперты.

Издание Foreign Policy взяло комментарий у 12 специалистов. Так, по мнению Кори Шаке, замгендиректора Международного института стратегических исследований, Соединённые Штаты больше не будут рассматриваться в качестве «международного лидера из-за узких личных интересов и некомпетентности своего правительства».

Глобальные последствия этой пандемии можно было бы значительно смягчить, если бы международные организации предоставляли больше и более раннюю информацию. Это то, что США могли бы организовать, показав, что хотя они заинтересованы в своих интересах, они не являются исключительно корыстными. Вашингтон провалил тест на лидерство, — сказал он изданию.

По мнению Стивена М. Уолта, профессора Гарвардского университета, пандемия укрепит государственность и национализм, произойдёт дальнейшее отступление от гиперглобализации.

Правительства всех типов примут чрезвычайные меры для управления кризисом, и многие из них не захотят отказаться от этих новых полномочий, когда кризис закончится. COVID-19 также ускорит смещение влияния на восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали лучше всего, а Китай отреагировал хорошо после своих ранних ошибок. Реакция в Европе и Америке была медленной и бессистемной, ещё больше запятнав ауру западного «бренда», — заявил эксперт.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, которая зародилась в Китае. Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза, писал NEWS.ru.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.