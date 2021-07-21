Эксперты порассуждали об «антропоморфной» ракете Безоса

Слетавший в космос миллиардер Джефф Безос совершил 11-минутное путешествие на борту ракеты Blue Origin, однако внимание пользователей сети привлек не только полет, но и отличительная «антропоморфная» форма ракеты. На это обратили внимание журналисты газеты The Guardian.

New Shepard состоит из похожей на гриб капсулы экипажа, нижний край которой выступает над длинным стволом, который называется разгонный блок. Закругленная вершина кажется более выпуклой, чем у многих других ракет, однако она не уникальна, отмечают эксперты.

У ракет, которые мы называем «молотоглавыми» (ракета с тупой носовой частью с диаметром. — NEWS.ru.) очень долгая история. Такая ракета, если она хорошо спроектирована, обладает отличной аэродинамикой, — сказал Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

По словам Лауры Форчик, владелицы компании Astralytical, как и носовые части пассажирских и военных самолетов, так и капсулы бывают самых разных форм. Интерьер New Shepard спроектирован таким образом, чтобы «максимально увеличить внутренний объем», чтобы вместить шесть пассажиров. По словам Форчик, инженеры работают над минимизацией массы ускорителя, делая его как можно меньше.

Легче сбалансировать длинный и тонкий цилиндр, чем более толстый и толстый цилиндр, — сказала она.

Астрофизик Скотт Мэнлиэтим отметил, что дополняет эти «антропоморфные» свойства «очень, очень явный» выступ рядом с вершиной. Этот выступ там для того, чтобы вместить «оперение в виде кольца», которое совершенно необходимо для процесса вхождения в атмосферу, противостоя эффектам, образуемым оперением внизу в момент когда разгонный блок движется задом наперёд.

20 июля Безос слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. После приземления миллиардер сказал, что это лучший день в его жизни. До этого к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, при этом Безосу удалось взлетел выше него.