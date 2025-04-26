Эксперты озвучили стоимость создания одного биткоина в конце 2024 года CoinShares: добыча одного биткоина обходилась в $82 тысячи в конце 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие зарубежные компании, занимающиеся майнингом криптовалюты, в четвертом квартале прошлого года в среднем затрачивали на производство одного биткоина около $82 162 (6,7 млн рублей), сообщили аналитики исследовательской компании CoinShares. При этом в третьем квартале стоимость добычи одной единицы этой криптовалюты оценивалась в $55 950 (4,6 млн рублей), что на 47% меньше.

Реальная физическая нагрузка на майнеров отражается в показателе операционной денежной себестоимости, которая подразумевает подсчет прямых затрат компаниями на оплату счетов за электроэнергию, использование оборудования, а также административные нужды. В полной себестоимости же учитываются также расходы на амортизацию оборудования и выплаты работникам в акциях.

Ранее коммерческий директор майнинговой компании Гульнара Гумарова заявила, что легализация в России добычи криптовалюты позволила фирмам, осуществляющим подобную деятельность, взаимодействовать с банками на законных основаниях, в том числе и получать кредиты. Она уточнила, что в стране уже были официально зарегистрированы более 700 таких компаний. Если же майнинговое оборудование потребляет менее 6000 кВт·ч ежемесячно, то физлица и вовсе могут не оформлять такой бизнес, добавила Гумарова.