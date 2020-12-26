Эксперты оценили возможные последствия от санкций против России

https://static.news.ru/photo/b70a618c-483e-11eb-91c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты считают, что отключение российской финансовой системы от международной платёжной системы SWIFT станет вероятным сценарием санкций против России при президенте США Джо Байдене.

Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис в интервью газете «Известия».

Однако ещё шесть лет назад, в 2014 году, Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней были подключены все российские банки и компании, а также около десятка зарубежных банков из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эксперты особо отмечают, что благодаря этому Россия, как и её партнёры, готовы к возможному отключению от SWIFT.

Аналитики допускают, что в качестве предлога для отключения России от системы Вашингтон может назвать якобы совершённую хакерскую атаку. Управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что США хотят таким образом наказать Россию за строительство «Северного потока — 2».

При этом финансовый аналитик Артём Звездин прогнозирует, что отключение от SWIFT ударит в первую очередь по деловому сотрудничеству России и США.

Ограничения могут коснуться самых болезненных точек в экономике страны. Речь идёт о доступе российских банков на мировые рынки, отключении России от системы международных платежей SWIFT, запрете на операции с российскими долговыми операциями, а также о запрете для международного бизнеса на инвестирование в российские энергетические проекты.