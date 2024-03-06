Эксперты оценили влияние поврежденного в Красном море кабеля на Рунет РБК: повреждение кабеля в Красном море сегмент Сети России напрямую не затронет

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опрошенные РБК эксперты заявили, что повреждение интернет-кабеля в Красном море российский сегмент Сети напрямую не затронет. Но в Европе и Азии будут серьезные проблемы, которые могут вызвать большие нагрузки на трафик. Не исключено, что проявится эффект «бутылочного горлышка», пояснил генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов

По его словам, в силу языковых особенностей и наличия сильных локальных игроков трафик в России локализован. При этом, поскольку проблемы могут затронуть глобальные сервисы вроде Google или YouTube, нагрузки на маршруте увеличатся. То есть, нестабильно начнут работать сервисы, которые частично или полностью зависят от расположенных в других странах ресурсов, добавил Анисимов.

Его мнение в разговоре с РБК поддержал директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин. Он подчеркнул, что в интернете вообще нет географии, есть топология. Точнее, сегменты Сети делятся между собой не по принципу стран и границ, а по связям между провайдерами.

Что касается российских ресурсов — далеко не все из них перешли на отечественную инфраструктуру. Некоторые до сих пор пользуются иностранными CDN и облачными провайдерами — соответственно, проблемы в европейском/американском сегменте влияют и на отечественные сервисы, — уточнил эксперт.

О том, что в Красном море были перерезаны кабели глобального интернета, которые соединяют Европу, Азию и Африку, стало известно 5 марта. Компания HGC Global Communications Limited заявила, что повреждены четыре из 15 линий связи.