Эксперты оценили шансы Украины на членство в НАТО

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Украина в обозримом будущем не получит ни членства в НАТО, ни даже плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам Суслова, Киев ежегодно рассчитывает на подвижки в деле присоединения к Североатлантическому альянсу, однако даже недружелюбно настроенные в отношении Москвы западные эксперты полагают, что ПДЧ скорее предоставят Грузии, чем Украине. В ином случае это послужит обострению напряжённости и станет фактором угрозы для самой Украины.

С Дмитрием Сусловым согласен и доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. Он отмечает, что Киев не сможет стать стратегическим партнёром Вашингтона в силу «разности потенциалов». При этом Штаты будут выстраивать внешнюю политику так, чтобы «привязать» к себе украинскую администрацию, считает эксперт.

В свою очередь глава Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва не сомневается, что Украина в ближайшее время всё чаще станет проявляться в риторике руководства НАТО. Киев является одним из триггеров объединения Европы и США вокруг единого врага, а новый американский президент Джо Байден намерен использовать любые возможности для выстраивания политики всего Альянса. Однако непосредственно в НАТО Украину не примут «чисто технически», учитывая ситуацию с Крымом.

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен.

Ранее NEWS.ru писал, что поляки обиделись на НАТО, оставившее страну «перед лицом российской угрозы».