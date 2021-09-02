Эксперты оценили результаты визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом получит одобрение на переизбрание. Это единственное, чего действительно он сможет добиться. Так считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передают «Известия».

Он заявил о том, что Украина находится под влиянием США и избираться на пост президента вновь Зеленский вряд ли сможет без их одобрения. И его он, скорее всего, получит, но вмешиваться в политику Украины более серьёзно американцы после поражения в Афганистане не будут.

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал подписанные Зеленским документы в Министерстве энергетики. Погребинский заявил, что качественно отношения стран не изменятся.

Подписанные соглашения только увеличивают зависимость от Соединённых Штатов, причём в таких отраслях, как, например, энергетика, радикально. То же самое и в космосе, — считает он.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сообщил, что некоторые подписанные документы «напрямую влияют на российскую национальную безопасность».

Ранее стало известно, что Зеленский остался доволен визитом в США.