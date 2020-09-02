Эксперты назвали сроки открытия границ со странами ЕС для России

https://static.news.ru/photo/a481fcea-edb3-11ea-94ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Эксперты назвали сроки, когда откроются границы между Россией и странами Евросоюза и полностью восстановится авиасообщение.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) сообщили, что постепенное открытие начнётся уже в декабре 2020-го — январе 2021 года. Однако полноценного восстановления авиасообщения между Россией и всеми странами Евросоюза можно ждать к весне 2021 года, передают «Известия».

Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в IV квартале этого года, — привели слова вице-президента АТОР Дмитрия Горина в издании.

По мнению экспертов, несмотря на угрозу второй волны пандемии коронавирусной инфекции, в целом ситуация с авиасообщениями налаживается. Однако теперь на пересечение границ могут повлиять и политические факторы. Например, евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

Тем не менее член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Елена Йончева заявила, что политические разногласия не остановят открытия границ между РФ и ЕС, а на возобновление авиасообщения может повлиять только эпидемиологическая ситуация в конкретной стране.

Полное открытие Евросоюза для российских туристов мы ожидаем не раньше марта. Однако это необходимо делать поступательно и осторожно, ведь в некоторых странах снова растёт число пациентов с коронавирусом, — процитировали исполнительного директора ОСИГ Алексея Волкова.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения России с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы. Отмечается, что в Египет (Каир) будет совершаться три рейса в неделю, в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса еженедельно.