https://static.news.ru/photo/081c901e-3575-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg На месте крушения рейса MH17 Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущие независимое расследование крушения Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф прокомментировали трагедию, которая произошла с украинским лайнером в Иране.

Эксперты во время прямой трансляции на своём YouTube-канале сообщили, что получили новую информацию, касающуюся MH17. При этом они отметили, что есть связь между этими двумя трагедиями.

Здесь есть определённая связь, поскольку воздушное пространство не было закрыто. Это основная причина, по которой опять произошла трагедия и по которой опять погибло много людей, — заметила Ерлашова.

В остальном они проводить параллели между двумя инцидентами не стали, так как между ними есть большая разница. Украина пустила иностранных экспертов к месту трагедии только через несколько месяцев, а Иран через три дня.

Крушение малайзийского самолёта в небе над Донбассом

Самолёт Boeing-777 компании «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Крушение украинского самолёта в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы, писал NEWS.ru.