Экспертиза выявила психопатию у приговорённого в ДНР наёмника из Марокко

Фото: dan-news.info

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у приговорённого к смертной казни в ДНР наёмника из Марокко Брагима Саадуна. Он осужден за участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований Украины, пишет ТАСС.

Однако психопатия не является диагнозом, уточнил неназванный собеседник издания, знакомый с материалами дела.

Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера, — приводит агентство слова спикера.

Как выяснилось, Саадун учился в киевском университете и получил техническую специальность. Его и британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни. Защита Пиннера уже обжаловала приговор, попросив заменить казнь на пожизненное заключение. Остальные осуждённые ещё готовят жалобу.

Ранее сообщалось, что из Марокко поступил запрос на общение с подданным королевства 21-летним Брагимом Саадуном, приговорённым к смертной казни в ДНР. Родственники Саадуна изъявили желание предоставить собственного адвоката, который займется делом марокканца.