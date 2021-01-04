Стрелков назвал четыре точки, где может начаться война в 2021 году

https://static.news.ru/photo/912feb7c-4f2c-11eb-82cd-fa163e074e61_660.jpg Поселок Варница на границе Молдавии и Приднестровья. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков считает, что 2021 год может оказаться богаче предыдущего на локальные военные столкновения и геополитические осложнения. При этом Стрелков обозначил на глобусе четыре точки, где ситуация может в ближайшем будущем перерасти в вооружённый конфликт.

Потенциальной горячей точкой было и остаётся Приднестровье, где ситуация висит на волоске, — цитирует НСН экс-министра обороны ДНР.

Он уверен, что Украина и Румыния в любой момент могут пойти на обострение ситуации в регионе.

При этом, по мнению бывшего представителя ДНР, конфликт в Нагорном Карабахе, закончившийся перемирием между Азербайджаном и Арменией, также нельзя считать полностью исчерпанным и списывать его со счетов. Стрелков подчёркивает, что сейчас, в случае возобновления боевых действий в Карабахе могут пострадать находящиеся там российские миротворцы.

В целом ситуация в Средней Азии достаточно неприятная, могут вспыхнуть тлеющие конфликты в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, — добавил экс-глава Минобороны ДНР.

Также Стрелков отметил, что неспокойная ситуация, которая могла бы перерасти в вооружённый конфликт, сохраняется в Сирии и на Донбассе. Так, приход к власти в США демократа Джо Байдена может спровоцировать новый конфликт между Украиной и ополченцами на востоке страны и вынудит Россию или отказаться от поддержки Донбасса, либо попасть под новые санкции Запада, полагает Стрелков.

Скорее всего, следующий год будет сложнее с военной точки зрения, чем 2020 год, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, какие военные конфликты, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, могут разгореться в 2021 году.