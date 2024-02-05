Эксперт заявил о возможностях дальнейшего сотрудничества РФ и Эквадора Эксперт Козюлин: РФ и Эквадор могут продолжить военно-техническое сотрудничество

Фото: IMAGO/BORIS ROMOLEROUX/Global Look Press

Вооруженные силы Эквадора

У РФ и Эквадора сохраняются возможности военно-технического сотрудничества даже после решения президента Даниэля Нобоа о передаче США оружия российского производства, заявил NEWS.ru заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он отметил, что армия Эквадора обучена работе с российским, а не западным, оружием.

Надо понимать, что Эквадор отдает вооружения советского и российского стандарта, и он, в принципе, может быть заинтересован в новых поставках такого оружия — у него обученные для российского оружия офицеры. Переучиваться на натовские стандарты, конечно, можно, и некоторые так делают, но это сложно и дорого. Инфраструктура под использование оружия российских образцов уже создана — например, под вертолетную технику, военные для этого обучены. Так что России этим положением можно воспользоваться для переговоров о будущем военно-техническом сотрудничестве, — сказал Козюлин.

Ранее Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на отрицательную позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Общая стоимость вооружений, которые Эквадор планирует предположительно отдать в пользу Украины, оценивается в $200 млн.

При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что Эквадор в случае передачи военной техники российского производства США нарушит свои международные обязательства. Там предупредили, что это решение чревато ухудшением двусторонних отношений.