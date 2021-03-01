Эксперт заявил о потере российского нефтяного преимущества

Развитие зелёной энергетики в перспективе поставит крест на российском экспорте углеводородов, заявил в интервью NEWS.ru глава инноваций, технологического трансфера и программ софинансирования в Зелёном климатическом фонде Андрей Чичерин. В будущем Евросоюз будет покупать энергию у других поставщиков.
Даже если фантазировать на тему экспорта энергии из России в Евросоюз, у нашей страны, в силу географического положения, гораздо меньше преимуществ по сравнению другими, потенциально заинтересованными в такой возможности, — пояснил эксперт.
В числе стран, у которых Европе будет выгодней покупать электроэнергию, Андрей Чичерин назвал Мали и Нигер, так как они обладают большим потенциалом для развития солнечной и ветровой энергетики.
Развитие зелёной энергетики ставит крест на углеводородах как основе ресурсно-ориентированного экспорта российской экономики, — добавил аналитик.
Тем не менее, по мнению Андрея Чичерина, у российских нефтегазовых гигантов есть шанс адаптироваться к ситуации, например начать инвестировать в добычу и переработку руды и цветных металлов.
Интервью с Андреем Чичериным опубликовано на сайте NEWS.ru.