Эксперт заявил о потере российского нефтяного преимущества

https://static.news.ru/photo/eb6a8408-7a60-11eb-a68a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Развитие зелёной энергетики в перспективе поставит крест на российском экспорте углеводородов, заявил в интервью NEWS.ru глава инноваций, технологического трансфера и программ софинансирования в Зелёном климатическом фонде Андрей Чичерин. В будущем Евросоюз будет покупать энергию у других поставщиков.

Даже если фантазировать на тему экспорта энергии из России в Евросоюз, у нашей страны, в силу географического положения, гораздо меньше преимуществ по сравнению другими, потенциально заинтересованными в такой возможности, — пояснил эксперт.

В числе стран, у которых Европе будет выгодней покупать электроэнергию, Андрей Чичерин назвал Мали и Нигер, так как они обладают большим потенциалом для развития солнечной и ветровой энергетики.

Развитие зелёной энергетики ставит крест на углеводородах как основе ресурсно-ориентированного экспорта российской экономики, — добавил аналитик.

Тем не менее, по мнению Андрея Чичерина, у российских нефтегазовых гигантов есть шанс адаптироваться к ситуации, например начать инвестировать в добычу и переработку руды и цветных металлов.

Интервью с Андреем Чичериным опубликовано на сайте NEWS.ru.