Эксперт заявил о «крымской угрозе» для Украины

https://static.news.ru/photo/0f1e6ce4-6368-11eb-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Нынешний Крым представляет «угрозу» для Украины, заявил замдиректора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, из-за полуострова существует опасность применения Москвой «морских сил, авиации и ракет». Самусь в эфире «Апостроф TV» напомнил , что Крым называют «непотопляемым авианосцем», а там в настоящее время якобы находятся почти 200 крылатых ракет с ядерными боеголовками, в том числе дальностью 2,5 тысячи км.

Эксперт указал, что Москва полностью контролирует Чёрное море и якобы поэтому может заблокировать Украине выход в море. Выход из такой ситуации для Киева Самусь видит в усилении военно-морских сил.

К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не было каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить обманывать свой народ насчёт якобы возможного возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию. Об этом заявил глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. По его словам, пустословие не красит Зеленского.