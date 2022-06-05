Эксперт заявил о «бомбе», заложенной в отношения США и КНР Доцент РУДН Григорьев: КНР и США стараются избежать серьёзных конфликтов

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что США и КНР конкурируют во многих сферах, однако их взаимозависимость очень сильна. Из-за этого Вашингтон и Пекин будут избегать серьёзных конфликтов всеми силами, чтобы не взорвалась «бомба» с тяжёлыми последствиями для обеих стран, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам, — пояснил эксперт.

Он объяснил взаимозависимость двух стран. Китай остаётся вторым по значимости инвестор в госдолг США после Японии. На его долю приходится 13,65% от общего объёма казначейских облигаций США, принадлежащих инвесторам за рубежом. США для КНР остаются крупнейшим рынком сбыта.

По мнению Григорьева, Китай решится бросить вызов США лишь когда они серьёзно ослабнут. А американцы предпочитают действовать в отношении оппонента без резких движений.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил: военный бюджет США в сотни раз больше суммы средств, выделяемых на развитие международной торговли. Он отметил, что только Украине Вашингтон выделил в 400 раз больше средств, чем на все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.