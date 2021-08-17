Эксперт усомнился в обещаниях «Талибана» амнистировать чиновников

Заявления «Талибана» (запрещён в РФ) об амнистии чиновников в Афганистане можно ставить под сомнение, так как ещё неизвестно, как станет действовать новая власть в Кабуле. Об этом «360» рассказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Подобные заявления «Талибан» делал ещё в июле. Обещал не репрессировать чиновников и рядовых сотрудников, работающих с американцами. Будет ли эта амнистия соблюдаться для местных — пока вопрос, — считает он.

Афганистану нужны опытные и квалифицированные госслужащие, иначе в стране не останется людей, которые смогут управлять текущими делами и заниматься финансовой документацией, отмечает специалист.

При этом Мендкович напомнил, что талибы, захватив Кандагар, жестоко расправились с сотрудниками полиции и их родственниками.

Ранее стало известно, что движение «Талибан» объявило амнистию правительственным чиновникам. Талибы также призвали жителей Афганистана возвращаться на работу. В заявлении боевиков подчёркивается, что афганцы могут вернуться к прежней жизни.