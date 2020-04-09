Эксперт объяснил, почему Украина не подчинится ВТО

https://static.news.ru/photo/94c659ea-7acc-11ea-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украина не станет исполнять решение ВТО по спору об энергокорректировках, которое вынесено в пользу России. Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, уже принимались подобные решения, в частности по долгу Украины в $3 млрд, которые Киевом игнорировались, сообщает НСН.

Здесь будет то же самое. Просто сейчас такая ситуация, что Украина может не исполнять решения ВТО, так как это поддерживает США, и по той же причине Киев не платил три миллиарда, — сказал Охрименко.

Эксперт добавил, что такая ситуация будет продолжаться до момента нормализации отношений между двумя странами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил: его страна готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком — 2». По его словам, при этом на Украине считают, что газопровод не успеют достроить раньше 2021 года. Он добавил, что в Киеве стараются противодействовать запуску «Северного потока — 2».