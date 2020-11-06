Эксперт ВОЗ прокомментировал мутацию коронавируса у норок

https://static.news.ru/photo/ce2e7d18-2024-11eb-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Paoli/imageBROKER.com/Global Look Press

В настоящий момент рано делать выводы о возможном влиянии мутации коронавируса у норок на разработку вакцины от COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Нам нужно подождать и посмотреть, каковы будут последствия. Но я не думаю, что мы должны делать какие-либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины или нет, — сказала она.

По её словам, в настоящий момент у учёных нет никаких данных о том, что мутации могут оказать какое-либо влияние на препарат. Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

Позднее Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями сообщил, что было выявлено больше 200 случаев передачи человеку мутировавшего COVID-19.