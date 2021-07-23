В США объяснили победу России в вопросе «Северного потока — 2»

Американский колумнист Джош Хаммер объяснил победу России в ситуации с «Северным потоком — 2» тем, что президент США Джо Байден решил дать канцлеру Германии Ангеле Меркель геополитическое преимущество. Об этом сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что новая администрация американского лидера одобряет строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Однако смена позиции Вашингтона может привести к тому, что США уйдут с экспортного рынка природного газа и Россия займёт доминирующее положение в европейском регионе, поставив по сути многие страны в зависимость от поставок, считает обозреватель.

Теперь же администрация нового президента США одобрила строительство. Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет человека счастливее Путина, — предполагает Хаммер.

По его словам, президент США пошёл на сделку с Германией по российскому газопроводу лишь для того, чтобы дать Берлину заметную геополитическую победу. Сделка Байдена и Меркель наносит удар по американским производителям СПГ и лишает их доступа к ключевому европейскому рынку. Это соглашение также поразительно совпало с "предательским" запретом на строительство трубопровода Keystone XL в США, говорится в статье.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах «Северного потока — 2». Газопровод «Северный поток — 2» позволит экономить на издержках поставок российского газа через Украину, а также увеличит выручку от продажи топлива в Европу.