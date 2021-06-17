Эксперт объяснил, почему Киев не реализует проект беспилотника ACE ONE

https://static.news.ru/photo/cfa6b3f2-cf67-11eb-8b72-96000091f725_660.jpg Фото: ACE ONE/youtube.com

На Украине показали концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE. Разработчики уверены в способности беспилотника нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru усомнился в успешной реализации подобного проекта.

По его мнению, никакого беспилотника нет, а есть «украинские хотелки» в виде концепта. На сегодняшний день у Киева нет необходимых технологий и финансовых средств для создания такого проекта. Если выделить на это деньги, на которые бы Украина могла начать эти работы, и купить необходимые западные комплектующие, вступив в кооперацию с западными разработчиками, то через какое-то количество лет можно было бы что-то получить.

Но необходимых средств для этого нет. Возможности самого украинского оборонно-промышленного комплекса создать такую разработку без внешней помощи минимальны, а чтобы такую внешнюю помощь оказали — необходимы деньги, которых у Украины тоже нет. Поэтому, я думаю, всё останется на уровне соответствующей пластмассовой модели, — заявил Коротченко.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют закупить у Турции 24 вооружённых беспилотника Bayraktar. Первые аппараты должны быть переданы Варшаве в 2022 году. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал эту военную сделку «тревожной». По его словам, турецкая оборонная промышленность за последние 10 лет приблизилась к мировым лидерам производства оружия — Франции, США и Израилю. Их беспилотники хорошо зарекомендовали себя в Сирии, Ливии и Карабахе.