https://static.news.ru/photo/7d816fda-88de-11e9-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

У США нет чёткой позиции по урегулированию донбасского конфликта. Об этом рассказал российский и американский политолог Николай Злобин. Его заявление прозвучало ходе пресс-конференции на тему «Украинская карта в американских политических раскладах: шестёрка или джокер».

Есть решение по перемирию, по русификации, по паспортизации. Нет сегодняшнего или завтрашнего решения. Что, Донбасс обратно в Украину вернётся, или что вообще, — цитирует эксперта « Украина.ру ».

По мнению политолога, в отношении развития ситуации в Донбассе официальный Вашингтон занял выжидательную позицию. Кто бы ни стал президентом США, стратегические интересы Вашингтона не поменяются, заметил спикер. Кроме того, Злобин добавил, что Минские соглашения не были тщательно продуманы сторонами, поэтому урегулирование ситуации затягивается.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Майклом Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Дипломат выразил надежду на то, что Киев выполнит пакет договорённостей «Минск-2».