Эксперт сравнил армянскую мечту о Карабахе с фантомной болью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил страну с Днём независимости Арцаха (армянское название Карабаха). Российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в беседе с NEWS.ru сравнил этот праздник с Днём Великой Октябрьской социалистической революции после ликвидации Советского Союза и запрета партии КПСС.

Это воспоминание о том, чего больше нет. Никакого Арцаха не существует. Карабах — это часть Азербайджана, — сказал Марков.

По его словам, несмотря на требования армянской стороны, все прекрасно понимают, что никакого статуса у Карабаха не будет. А празднование Дня независимости — «мечта, ушедшая в прошлое». Она умерла, однако она живёт в душе армянского народа. Требовать иного пока рано, подчеркнул политолог.

Это боль в ампутированной ноге, она не сразу проходит, — пояснил эксперт.

На сегодняшний день речь может идти только о присутствии армянского фактора в Карабахе, подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее в МИД Азербайджана заявили о том, что реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют, что она всё ещё не готова к политике добрососедства. Азербайджанская сторона отметила, что лишь приняв новую реальность и отказавшись от лжи и иллюзий, можно настроиться на будущее развитие и прогресс. Официальный Баку выразил свою готовность работать в направлении нормализации отношений на основе принципов международного права.