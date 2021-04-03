Эксперт считает, что отношения РФ с НАТО будут ещё хуже, чем с США

https://static.news.ru/photo/db81a2ec-94a5-11eb-ae00-96000091f725_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/Zuma/ТАСС

У России и НАТО нет направлений для сотрудничества, поэтому отношения будут становиться ещё более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва якобы «дестабилизирует ситуацию в соседних странах», продолжает наращивание военной мощи, а также «подавляет политическое инакомыслие». В Москве же считают, что усиление сил НАТО вокруг Украины потребует от России дополнительных мер реагирования.

Я думаю, что российско-натовские отношения будут ещё более конфронтационными и негативными, чем российско-американские, — цитирует ТАСС Суслова.

Он напомнил, что в российско-американском взаимодействии остаётся пусть и минимальная, но позитивная повестка дня и элементы сотрудничества. В частности, это контроль над вооружениями, освоение Арктики, климатические изменения и ещё ряд направлений. И Россия готова работать по этим вопросам. А вот с НАТО никакой позитивной повестки нет.

Более того, эксперт обратил внимание, что учения сил Альянса носят ярко выраженный антироссийский характер. Кроме того, с 2014 года НАТО перешла уже от стратегического к тактическому сдерживанию РФ и детально прорабатывает сценарии возможного военного столкновения.

По мнению Суслова, это может привести к непреднамеренному вооружённому конфликту между сторонами.

Ранее генеральный секретарь объединения Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у стран НАТО нет единой позиции по вопросу строительства российского трубопровода «Северный поток — 2».

Как писал NEWS.ru, НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны РФ и внимательно следит за проводимым Софией расследованием по делу о шпионаже. 19 марта прокуратура республики сообщила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу РФ.