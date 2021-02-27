Эксперт Роспотребнадзора рассказал о третьей волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/90568a78-7a22-11eb-a507-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мир до сих пор находится в первой стадии пандемии коронавируса, поэтому ни о какой третьей волне речи быть не может. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН врач-инфекционист Александр Горелов.

Никакой третьей волны нет, потому что человечество никак не выберется из первой, уточняет эксперт.

Потому что волна — это переход уровня заболеваемости через ноль, а потом новая вспышка, в том числе (как вариант) из-за мутировавшего вируса, — пояснил Горелов в интервью «Российской газете».

По его словам, осенью наблюдался подъём всё того же коронавируса, сейчас наступил спад. Но до нулевой отметки ещё далеко.

Рано говорить и о формировании популяционного иммунитета, потому что на данный момент он сформирован лишь у 5,7–6% населения. А для формирования коллективного иммунитета необходимо базисных 70%.

В целом в мире далеко не радостная ситуация. Переболевших 110 млн, от всего населения планеты процент мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится, — заключил инфекционист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый подъём заболеваемости COVID-19 в России возможен весной, однако называть его третьей волной будет некорректно. Так считает главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.