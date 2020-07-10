Эксперт рассказал о символизме в превращении собора Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/25562af8-c2b7-11ea-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Jarvis from Halifax/wikipedia.com

Возвращение собору Святой Софии статуса мечети, беспокоящее РПЦ и российских политиков, не окажет серьёзного влияния на отношения между Москвой и Анкарой. Такую точку зрения высказал в разговоре с NEWS.ru руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

Решение о возвращении статуса мечети — это, в первую очередь, жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории символическим, знаковым шагом, считает эксперт. Решение лидера республики направлено на его традиционный электорат. При этом отношение в турецком обществе к этому неоднозначное, поскольку там сильны и позиции кемалистов, сторонников светского государства.

Не думаю, что нынешнее решение скажется на отношениях РФ и Турции, — отметил Исаев в комментарии NEWS.ru. — У обоих государств есть много других вопросов в двусторонней повестке: и экономика, «Турецкий поток», Сирия, Ливия и т. д. Конечно, будет создан фон для высказываний отдельных политиков, в первую очередь российских, но кардинально ничего не поменяется.

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью.

Как писал ранее NEWS.ru, российская сторона уже высказывала озабоченность в связи с планами турецких властей, депутаты Госдумы даже выступили с отдельным обращением к коллегам, но эффекта это, как и следовало ожидать, не возымело: Эрдоган неоднократно говорил о том, что определение статуса собора — внутреннее дело его страны.