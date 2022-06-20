Эксперт рассказал о реакции Москвы на попытку НАТО захватить Калининград Военный эксперт Евсеев: попытка НАТО захватить Калининград обернётся ядерным ударом Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. По его словам, в настоящее время вероятность конфликта на Балтике маленькая, но она существует, сообщает РИА Новости.

Не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие подозрения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы, — рассказал аналитик.

Он добавил, что Запад может обострить ситуацию на Балтике, но должен быть готов к такому ответу Москвы. По мнению Евсеева, желание НАТО начать боевые действия с российской армией ослабнет, когда в Альянсе убедятся в эффективности спецоперации России на Украине.

Ранее стало известно, что странам Прибалтики «бумерангом вернутся» ответные меры России на транзитную блокаду Калининграда, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее Литва за сутки уведомила калининградские железные дороги о введении ограничений на провоз через территорию страны ряда товаров, попадающих под санкции ЕС. По словам Ковитиди, Вильнюс в очередной раз «выстрелил себе в ногу».