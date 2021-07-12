Эксперт рассказал о последнем агрессивном штамме COVID

Резидент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, что индийский штамм коронавируса — последний агрессивный вариант COVID-19. По его словам, дальше пандемия пойдёт на спад. Об этом пишет «Интерфакс».

По мнению учёного, с распространением вакцинации «дельта»-вариант коронавируса потеряет свою заразность, как уже произошло с предыдущими мутациями.

Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность, — пояснил Шарман.

Специалист подчеркнул, что вакцинация — единственная эффективная мера профилактики коронавируса. Он предупредил, что если её темпы будут недостаточными, то вирус продолжит мутировать, однако если большинство вакцинируется, то COVID-19 станет не опаснее, чем обычная простуда.

Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придём к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью, — заключил Шарман.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что коронавирусная инфекция начала по-другому проникать в организм и поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы, поэтому некоторые заражённые COVID-19 продолжают различать запахи.