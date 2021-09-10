Политолог рассказал о попытках сделать из Украины «иждивенца» России

Политики Украины пытаются сделать из страны «законного иждивенца» России путём переговоров с Западом по вопросам российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, украинские власти поддерживают обсуждение трубопровода в "нормандском формате" вне зависимости от отсутствия предпосылок для подобной инициативы.

Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно, — отметил Оленченко.

Политолог разъяснил, что Киев считает обращённые к Западу требования разумными. Однако, по словам эксперта, для остального мира такие заявления украинских властей надуманны и не обоснованны.

Ранее были названы три препятствия для запуска «Северного потока — 2». Первое — это так называемый процесс сертификации. Другой сложностью может стать газовая директива Евросоюза. В ней говорится о том, что «Газпром» не может одновременно быть оператором газопровода и поставщиком топлива. Ещё одна сложность заключается в позиции партии «Зелёные». Они против СП-2. При этом у них высокие шансы на предстоящих выборах в бундестаг, что ухудшит положение «Газпрома».

О полном завершении строительства «Северного потока — 2» утром 10 сентября объявили в «Газпроме». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.