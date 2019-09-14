https://static.news.ru/photo/8ced86d6-d68e-11e9-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meike Engels/imageBROKER.com/Global Look Press

Уровень потребления газа на Украине продолжает падать. В качестве его замены жители страны всё чаще выбирают дрова.

Отказ от газового отопления в пользу дровяного вызван продолжающимся ухудшением социально-экономического положения украинцев. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире телеканала « 112 ».

Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране, — сказал эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты государственной украинской компании «Нафтогаз» ждут коллапса предстоящей зимой после прекращения транзита российского газа. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В центральном офисе «Нафтогаза» царит бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», заявил Журавко.