Эксперт рассказал о готовности США к войне с Россией из-за СП-2

https://static.news.ru/photo/ecc79cc4-30c7-11eb-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

США настолько хотят помешать строительству «Северного потока — 2», что готовы воевать с Россией. Об этом заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку — 2». Эта позиция принципиальная, — цитирует эксперта НСН.

Она является частью политики действующего президента США Дональда Трампа, при этом неизвестно, как будет действовать Джо Байден. Вероятно, он также будет недружественен по отношению к Москве, отметил эксперт.

Чисто технически достроить «Северный поток — 2» можно за месяц. Танкаев не уверен, что завершение строительства приведёт к окончательному конфликту между Россией и США.

Как писал NEWS.ru, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов выразил надежду, что при правлении Джо Байдена давление США на Германию ослабнет и газопровод удастся достроить. Работы по завершении ветки газопровода были остановлены 11 месяцев назад. В условиях нынешней позиции Вашингтона остаётся надеяться на смену политического курса, подчеркнул эксперт.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.