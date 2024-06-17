Эксперт рассказал, какая судьба ждет приезжающих на Украину мигрантов Эксперт Храмчихин: прибывающие на Украину мигранты не представляют, куда едут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трудовые мигранты, которых власти Украины привлекают к строительным работам из-за дефицита собственных кадров, вряд ли представляют, куда едут, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его мнению, приезжих в стране ждут туманные перспективы.

Не факт, что эти люди вообще представляют, куда едут. Потому и не боятся. Они вряд ли хорошо осведомлены о происходящем на Украине. Как к ним будут относиться украинские власти — заранее непредсказуемо. Об их судьбе там можно будет получить ответ только на практике, — объяснил он.

По информации Forbes, из-за мобилизации власти Украины вынуждены восполнять кадровый дефицит в стране за счет мигрантов из стран третьего мира. Особо остро нехватка проявляется в строительной сфере, из-за чего застройщики массово нанимают выходцев из Пакистана, Непала, Индии, других стран Азии, а также из государств Африки. Сейчас в этой отрасли не хватает около 40% работников. Данные местной конфедерации работодателей свидетельствуют, что за последние два года количество официально зарегистрированных строителей сократилось на 25,4% — до почти 300 тысяч человек.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские власти вдвое повысили план по мобилизации на подконтрольной части Запорожской области, а также в Харьковской, Сумской и Одесской областях.