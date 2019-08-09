Главный редактор издания NewsFront Константин Кнырик рассказал, как украинцев обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, во время предвыборной кампании в фигуре нынешнего украинского лидера каждый видел то, что хотел.
Я много раз говорил: смотрите по действиям. А действия самые примитивные: первое действие, которое совершил Зеленский, было показателем всего, — так он прокомментировал смену руководства украинской таможни.
Как пишет портал «
Кнырик отметил, что такая фигура, как Зеленский, не будет находиться на политической арене, поскольку за два-три года он полностью исчерпает свои ресурсы.
Ранее в статье украинского
Таким образом, лидеры стран — участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, указывалось в статье.