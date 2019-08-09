https://static.news.ru/photo/d466bba0-bb26-11e9-a782-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный редактор издания NewsFront Константин Кнырик рассказал, как украинцев обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, во время предвыборной кампании в фигуре нынешнего украинского лидера каждый видел то, что хотел.

Я много раз говорил: смотрите по действиям. А действия самые примитивные: первое действие, которое совершил Зеленский, было показателем всего, — так он прокомментировал смену руководства украинской таможни.

Как пишет портал « ПолитНавигатор », по словам Кнырика, Зеленский до сих пор не осознаёт свой функционал и полномочия. Журналист отметил, что новый президент Украины — «случайный человек, который поставлен определённой группой лиц».

Кнырик отметил, что такая фигура, как Зеленский, не будет находиться на политической арене, поскольку за два-три года он полностью исчерпает свои ресурсы.

Ранее в статье украинского издания «Главред» отмечалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель преподали «жёсткий урок» Зеленскому, проигнорировав его призыв провести немедленную встречу в «нормандском формате».

Таким образом, лидеры стран — участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, указывалось в статье.